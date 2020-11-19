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【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊

環球政治 13:33 2020/11/19

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【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊

美國主流傳媒已認定拜登勝出美國大選，特朗普仍未認輸，堅稱自己勝利在望。惟美國傳媒報道，多名前任甚至現任特朗普政府官員，私下主動與拜登的團隊接觸，為權力交接提供協助，引起外界關注。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，有特朗普政府官員認為國家利益應高於黨派分歧，曾與拜登的過渡團隊接觸。報道指，相關的對話雖不如正式的交接般詳盡，但有助拜登政府了解政府狀況，方便上任後接手。

報道又稱，有離開白宮不久的前官員，曾主動與預計會在拜登入主後擔任他之前崗位的人員接觸，提供協助。拜登一名高級顧問回應查詢時，承認雙方人員有溝通，但拒絕評論。

另外，與特朗普勢成水火的前防長馬蒂斯（James Mattis）的一些國防部舊部，亦主動提出有意協助拜登的過渡團隊，讓他們了解國防部過去4年的運作情況。

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不過，這些非正式的協助，始終比不上正式的交接工作，拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）坦言，要確保權力順暢交接，需要的不僅是前官員的協助。他促請GSA遵守法律，確認大選結果。

美國大選結果遲遲未能確定，美國總務署（GSA）以此為由，拒絕批准交接工作，現任政府多個部門的官員，被明確告知不得與拜登團隊溝通，對交接工作構成重大障礙。

責任編輯：林建忠

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