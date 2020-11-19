【美國大選】特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次

▲ 白宮宣布特朗普與夫人梅拉尼婭今年會留在白宮過感恩節，為特朗普上任以來首次。

美國大選結果仍未獲美國總務署確認，美國總統特朗普拒絕認輸。美國大選選舉日後，特朗普多日未有公開行程。白宮宣布特朗普與夫人梅拉尼婭今年會留在白宮過感恩節，為特朗普上任美國總統以來首次。

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第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）於社交媒體Twitter發文證實：

假期安排更新：總統和第一夫人今年將在白宮慶祝感恩節假期。

特朗普（Donald Trump）自當選美國總統以來，連續3年都與家人前往佛羅里達州棕櫚灘，在其名下的海湖莊園度過感恩節假期。是次為特朗普任職總統後首次打破慣例，留於白宮而非海湖莊園過感恩節。

特朗普於去年感恩節突然到訪阿富汗，與駐阿富汗美軍慶祝感恩節及送上火雞，其後再返回佛羅里達州。

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另外，即使新冠肺炎疫情仍然持續，白宮仍按計劃於下周二（24日）舉行火雞赦免儀式。自11月3日的美國大選選舉日以來，特朗普在其中11日都未出席公開活動，僅正式露面約4次，並公開發言兩次。

責任編輯：鄭錦玲