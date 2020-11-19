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【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人

環球政治 13:15 2020/11/19

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【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人

美國大選結束，隨即有傳總統特朗普的女兒伊萬卡有意參選總統。伊萬卡前好友指，與父親特朗普一樣，伊萬卡沉醉於權力世界，渴望得到金錢和讚賞，對窮人感到不屑，曾反問「為何要我讀一本關於窮人的書」。

自稱是伊萬卡以前的好友、同樣是39歲的記者Lysandra Ohrstrom在時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）爆料，指伊萬卡過去是學校的風雲人物，更是惡霸。

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Ohrstrom稱，雖然伊萬卡看起來早熟，又有魅力，但事實上是一個自負、貪慕虛榮的人，十分看重地位、金錢、權勢。

Ohrstrom又提到，伊萬卡曾詢問她推薦書單，因此推薦2001年獲得普立茲獎的小說《Empire Falls》予伊萬卡。該書講述美國勞動階級的故事，但伊萬卡一口拒絕，更斥：

你為何叫我去讀一本有關「去他的」（f**king）窮人的書？你認為哪部分我會感興趣？

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責任編輯：鄧燕君

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