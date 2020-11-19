【旅遊氣泡】SmarTone新加坡漫遊數據包優惠　199元享100GB兼送樟宜機場星耀景點門票

▲ SmarTone夥拍新航假期推出新加坡漫遊數據包優惠。（法新社圖片）

香港與新加坡11月22日正式推行「旅遊氣泡」。為迎此商機， SmarTone夥拍新航假期推出新加坡漫遊數據包優惠，只需199元即可享100GB新加坡漫遊數據用量，兼送新加坡星耀樟宜5合1景點雙人門票。

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由11月20日起至明年1月31日，客戶可於SmarTone門市或致電熱線2880 2688登記新加坡漫遊數據服務。成功登記客戶將獲得優惠碼，以專屬優惠碼於新航假期訂購熱線預訂新加坡「旅遊氣泡」機票及酒店套票，即可獲贈新加坡星耀樟宜5合1景點雙人門票，價值436元，名額100個，先到先得。遊覽景點包括天懸橋 (Canopy Bridge)、星空花園 (Canopy Park)、樹籬迷宮(Hedge Maze)、鏡子迷宮 (Mirror Maze)及天空之網 – 步行網 (Sky Nets – Walking)。



另外，指定新航假期會員亦可以149元享5天亞太區漫遊數據通行證，覆蓋15個亞洲熱門旅遊地區，只需攜同相關優惠碼到門市或致電熱線即可購買優惠。

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責任編輯：蘇穎琪