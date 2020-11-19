【零售業績】莎莎半年度虧損逾2億不派息　港澳計劃繼續關店

▲ 莎莎半年度虧損逾2億不派息 港澳計劃繼續關店

莎莎 （00178） 截至9月底止半年，虧損由去年同期的3650萬元擴大至2.42億元，持續經營業務虧2億元，不派中期息。期內，營業額按年下跌62.1%至12.86億元。莎莎表示，今財年港澳有待續租的店舖共有21間，下半年預計內地旅客人數回升或較預期慢，理順店舖網絡和減低租金開支為持續目標，下半年計劃會繼續關店。莎莎中午收市報1.29元，升0.8%。

美心集團創辦人伍沾德逝世，詳情看【下一頁】

莎莎公布10至11月15日止營運數據，期內營業額跌34.8%。港澳零售銷售按年跌48.7%，同店銷售跌44.3%；內地零售銷售反升23.9%，同店銷售升9.7%；電子商貿的零售銷售則大增1.4倍。

上半財年港澳零售及批發銷售額按年下降70.4%至8.56億元，同店銷售挫66.9%，整體交易宗數下降51.5%，期內虧損由去年同期的330萬元擴大至2.4億元，撇除零售店舖資產減值撥備，則蝕1.9億元。

莎莎表示，香港受新冠肺炎疫情影響，仍維持嚴謹的入境管制措施，嚴重打擊訪港人次，期內，內地旅客交易宗數嚴重下跌，銷售亦按年大跌98.2%，而本地顧客銷售下跌19.2%，交易宗數及每宗交易平均金額分別下跌11.2%及9.1%。另外，澳門的零售銷售總額則下降78%。

董事會及管理級別員工維持減薪

莎莎指，旅客人數銳減令位處遊客區的店舖首當其衝，故透過關閉遊客區表現欠佳或減租效果未如理想的店舖減低成本，同時，在續租時根據個別店舖的銷售成績及當區業務需求向業主爭取相應減幅，故獲寬減租金金額按年多5740萬元，加上關店及續租時獲減租等，上半年的實際租金開支較去年同期節省1.5億元。

莎莎又指，目前除了董事會成員及管理級別員工減薪外，其餘所有員工於6月起已没有減薪或放無薪假等。集團亦有申請首兩輪「保就業」計劃，首輪則獲得 5990萬元。

維他奶半年度多賺26%，詳情看【下一頁】

截至9月底止，莎莎共有231間店，較今年3月底淨減少4間，港澳期內關閉6間店至106間，內地於半年內淨增加4間店至48間。

莎莎內地業務於上半年度按當地貨幣計算，營業額下跌10%，同店銷售跌1%。

電子商貿方面，營業額按年上升9.5%至1.86億元。為配合此業務的發展，集團已調派額外專才負責數碼轉型及電子商貿工作，善用微信小程序，亦會加大力度發展第三方平台業務，尋求與更多知名電商平台展開合作，期望擴大香港特區和東南亞的目標顧客群。

相關文章：【零售業績】謝瑞麟半年度轉蝕4158萬不派息 續租傾向短租（第二版）

【盈警】 莎莎發盈警 料今年財年首6個月虧損最多擴大8.2倍

【零售寒冬】莎莎上季港澳營業額挫逾65% 「十一黃金周」零售銷售跌52%

編輯：袁諾曦