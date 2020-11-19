Fortnite新增遊戲視像聊天功能　率先支援電腦及PlayStation用戶

▲ 遊戲開發商Epic宣布，電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）推出視像聊天功能，現時功能已正式啟動，並率先支援電腦及PlayStation用戶。

不少人喜歡與好友一同組隊打機，最近遊戲開發商Epic宣布，為旗下熱門電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）推出視像聊天功能，方便玩家在遊戲期間與好友實時溝通。現時遊戲的視像功能已正式啟動，並率先支援電腦及PlayStation用戶。

Epic自去年收購社交軟件Houseparty，最近正式宣布在《Fortnite》多人射擊遊戲中加入視像服務。玩家若要使用視像聊天功能，需要先連接Epic及Houseparty帳戶，然後在應用程式中啟用「Fortnite mode」。玩家可以在Houseparty程式中建立視像群組，在遊戲時直播影片會在屏幕左側顯示，而玩家每次最可創建一個10人群組。

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Epic表示，目前《Fortnite》遊戲視像功能已正式推出，電腦用戶、PS4及PS5玩家可提前試用。出於私隱及安全性考慮，Houseparty程式僅會顯示用戶的頭部，鏡頭將自動捕捉用戶臉部，系統將會設置為彩色背景。

早於去年9月， Houseparty已為Fortnite提供跨平台語音服務，讓玩家隨時與綫上綫下的遊戲好友聯絡，在手機遊戲程式中，玩家可以在「Party Hub」查看哪些好友正在上線，並與他們進行語音對話。

責任編輯：李寶如