美心集團創辦人伍沾德逝世　美心飲食王國版圖有幾大？

美心集團創辦人伍沾德10月底與世長辭，享年98歲。伍沾德與兄長伍舜德於1956年創立美心，美心由第一間西餐廳開始，至今已發展成為亞洲其中一家最具規模的飲食集團。伍氏兄弟在1956年創辦美心，首家「美心餐廳」於中環連卡佛大廈開業，當時餐廳定位高格調的環境，配有現場樂隊演奏。餐廳以「美心」命名，以取其「 Beautiful Heart」之意，以「一顆美麗的心」服務顧客。

然而，美心的發展並不局限在西餐廳，現時美心旗下餐廳包涵括的菜式品種廣泛，中西日及東南亞菜式全都有經營；餐廳品牌數目繁多，當中除了自家的品牌，還有不少是特許經營的外國品牌，如Starbucks（星巴克）、元氣壽司等。

美心集團旗下品牌：

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另外，集團亦在中國成立中外合資企業，於內地11個主要城市的機場提供航空食品服務。

牛奶公司此前公布上半年業績，受累疫情及社交距離措施，集團持股50%的美心集團上半年收入按年跌近30%，至8.7億美元，數字包括中港澳、柬埔寨、星馬泰業務。期內更轉盈為虧，虧蝕2,500萬美元，即整個美心集團期內虧蝕高達5,000萬美元，折合近3.9億元。

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編輯：吳敏芳