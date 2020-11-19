【FinTech】Visa擴展FinTech公司支援項目　助金融科技產品商業化

新冠肺炎疫情加快企業營運數碼化，其中電子支付與資金管理應用成為不少企業所採用的工具，帶旺提供這些技術的金融科技（FinTech）公司的業務。根據世界銀行早前發表的調查，全球各國央行與金融監管機構中，6成回覆表示數碼支付與匯款工具的使用錄得顯著上升。數碼銀行與電子存款工具則分別上升22%與19%。

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而為支援FinTech生態圈發展，Visa宣布擴展其金融科技優速計劃，計劃內將加入合作夥伴工具包(Partner Toolkit)與「Visa Ready for Fintech Enablers」認證計劃。新項目有助金融科技公司加速增長、優化客戶體驗，並可更容易迅速地與經Visa認證的合作夥伴聯網，提供發行電子支付卡及其他服務。據悉，現時參與優速計劃的金融科技公司數量按年增長達360%，涉多個正急速增長的行業，包括電子錢包、普惠金融、企業對企業 （B2B）及電子貨幣支付。

據悉，全港逾6間金融科技公司已參與金融科技優速計劃。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，該計劃為金融科技公司提供一套簡單的工具，以推動其產品成功商業化。

責任編輯：周俊霖