【美國疫情】25萬人死亡 福西：指標滯後 實際更嚴峻

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未歇,美國約翰霍普金斯大學數據顯示,全球超過5600萬人確診新冠肺炎,超過134萬人死亡。在疫情最嚴重的美國,確診人數突破1150萬,超過25萬人死亡,多個城市宣布停課。美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)呼籲民眾忍耐,疫苗快將面世。

美國全國累計確診11,525,540宗,250,029人死亡;當地自選舉日以來,每日單日新增確診都超過10萬,本周新增確診再創新高。

學校開學短短8周,因疫情嚴峻,多個城市的學校再次停學。政府官員表示,因全國陽性檢測率超過3%的門檻,故決定關閉美國最大的公立學校系統,以保障兒童健康,將影響約300,000名兒童。繼波士頓、底特律後,紐約市長白思豪宣布,全市公立學校在當地星期四起暫時關閉,學生要改為網上上課。拉斯維加斯和費城亦延遲復課安排。

紐約州州長科莫指出民眾的謬誤,他提醒對家庭聚會也不安全,因成員可互相傳染,呼籲民眾在感恩節避免聚會。

美國傳染病專家福西早在3月底疫情爆發之初,福西預料美國感染人數破百萬,有20萬人死亡,如今應驗。他表示,

因為指標有滯後的情況,故目前是非常嚴重的情況。

(It's a very serious situation because there are lagging indicators.)