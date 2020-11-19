【美國疫情】25萬人死亡 福西：指標滯後 實際更嚴峻

▲ 美國確診人數突破1150萬，超過25萬人死亡，多個城市宣布停課。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇,美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球超過5600萬人確診新冠肺炎，超過134萬人死亡。在疫情最嚴重的美國，確診人數突破1150萬，超過25萬人死亡，多個城市宣布停課。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）呼籲民眾忍耐，疫苗快將面世。

美國全國累計確診11,525,540宗，250,029人死亡；當地自選舉日以來，每日單日新增確診都超過10萬，本周新增確診再創新高。

學校開學短短8周，因疫情嚴峻，多個城市的學校再次停學。政府官員表示，因全國陽性檢測率超過3％的門檻，故決定關閉美國最大的公立學校系統，以保障兒童健康，將影響約300,000名兒童。繼波士頓、底特律後，紐約市長白思豪宣布，全市公立學校在當地星期四起暫時關閉，學生要改為網上上課。拉斯維加斯和費城亦延遲復課安排。

紐約州州長科莫指出民眾的謬誤，他提醒對家庭聚會也不安全，因成員可互相傳染，呼籲民眾在感恩節避免聚會。

【輝瑞疫苗】有效率提升至95% 向FDA申請緊急授權使用【下一頁】

美國傳染病專家福西早在3月底疫情爆發之初，福西預料美國感染人數破百萬，有20萬人死亡，如今應驗。他表示，

因為指標有滯後的情況，故目前是非常嚴重的情況。 （It's a very serious situation because there are lagging indicators.）

他呼籲民眾再堅持一會兒，疫苗快將面世。最近已先後有兩款疫苗傳出好消息，包括輝瑞疫苗和Moderna疫苗，兩款有效率均達9成以上。

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

