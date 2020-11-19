  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】25萬人死亡 福西：指標滯後 實際更嚴峻

環球社會熱點 12:46 2020/11/19

分享：

美國確診人數突破1150萬，超過25萬人死亡，多個城市宣布停課。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇,美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球超過5600萬人確診新冠肺炎，超過134萬人死亡。在疫情最嚴重的美國，確診人數突破1150萬，超過25萬人死亡，多個城市宣布停課。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）呼籲民眾忍耐，疫苗快將面世。

美國全國累計確診11,525,540宗，250,029人死亡；當地自選舉日以來，每日單日新增確診都超過10萬，本周新增確診再創新高。

學校開學短短8周，因疫情嚴峻，多個城市的學校再次停學。政府官員表示，因全國陽性檢測率超過3％的門檻，故決定關閉美國最大的公立學校系統，以保障兒童健康，將影響約300,000名兒童。繼波士頓、底特律後，紐約市長白思豪宣布，全市公立學校在當地星期四起暫時關閉，學生要改為網上上課。拉斯維加斯和費城亦延遲復課安排。

紐約州州長科莫指出民眾的謬誤，他提醒對家庭聚會也不安全，因成員可互相傳染，呼籲民眾在感恩節避免聚會。

【輝瑞疫苗】有效率提升至95% 向FDA申請緊急授權使用【下一頁】

美國傳染病專家福西早在3月底疫情爆發之初，福西預料美國感染人數破百萬，有20萬人死亡，如今應驗。他表示，

因為指標有滯後的情況，故目前是非常嚴重的情況。

（It's a very serious situation because there are lagging indicators.）

他呼籲民眾再堅持一會兒，疫苗快將面世。最近已先後有兩款疫苗傳出好消息，包括輝瑞疫苗和Moderna疫苗，兩款有效率均達9成以上。

再生元新冠抗體藥料明年生産200萬劑 特朗普曾服用【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診
2020/11/17
【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診
【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診
2020/11/17
【日本疫情】提升札幌警戒級別 Google預測全國下月增5萬確診
【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一
2020/11/18
【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一
【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據
2020/11/18
【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據
【美國疫情】首個家用快速檢測獲批使用 30分鐘有結果
2020/11/18
【美國疫情】首個家用快速檢測獲批使用 30分鐘有結果
疫情 傳染病 費城 紐約 美國 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間13:00）

下一篇文章

【美國大選】特朗普付2340萬 要求威斯康星2縣重新點票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】拜登威斯康星領先2萬票 特朗普要求重新點票 （不斷更新）
【美國大選結果】拜登威斯康星領先2萬票 特朗普要求重新點票 （不斷更新）
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州再有縣計漏選票 涉超過2700票
【美國大選】佐治亞州再有縣計漏選票 涉超過2700票
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間13:00）
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」