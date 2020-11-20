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【業績】旺旺上半年多賺2成　富瑞給予「持有」評級（第二版）

股市 14:20 2020/11/20

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旺旺中期業績多賺20,.9%至19.5億元。

旺旺 （00151） 昨公布業績，截至今年9月底止中期業績，純利按年增20.9%至19.52億元（人民幣，下同）。富瑞發表報告指，旺旺上半年業績勝於市場預期，維持「持有」評級。

富瑞報告指，期內業務增長主要受新渠道帶來的貢獻上升、疫情期間公司減低行政及推廣開支，又料公司投資於新渠道將繼續有助推動短期銷售增長。

富瑞預測，旺旺今明兩年度盈利分別增長11%及7%，預測市盈率相當於14.7倍及13.8倍，目標價6.6元不變。

旺旺現報5.97元，升5.3%，成交1.83億元。

期內，收入按年增10.7%至103億元。其中米果類按年增9.4%；乳品及飲料類按年增7.4%；休閑類按年增17.7%。毛利率按年跌0.7個百分點至48.2%，中期息派0.65美仙（約5.07港仙）。

集團表示，疫情影響下，集團在海外市場的銷售仍同比增長中個位數。截至今年上半年財年，海外市場佔集團總收益達中個位數。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 中國旺旺（00151） 疫情

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