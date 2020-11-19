【零售業績】維他奶半年度多賺26%　對下半年本地業務有信心

▲ 維他奶半年度多賺26% 中期息維持3.8仙

維他奶 （00345） 截至9月底止半年，純利按年升26%至6.72億元，主因內地及香港市場加強成本監控，加上獲得政府就疫情而主要補貼的僱員開支；經營溢利按年上升29%，若撇除政府補貼，經營溢利增長10%，中期息維持3.8仙。維他奶中午收市報31.05元，跌2.7%。

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維他奶集團執行主席羅友禮表示，過去80年維他奶的業務發展良好，冀望下一個80年，維他奶的業務仍然蒸蒸日上，成為內地最大的植物奶的供應商。

維他奶行政總裁陸博濤（Roberto Guidetti）表示，香港的疫情尚未受控，學校業務因停課而影響，預期下半年持續，對整體收入帶來部分阻力，需要更長的時間才能復甦，但相信下半年本地整體業務表現會更好。

他表示，公司未來將會加強網上及家用銷售渠道的銷售發展，目前收入佔比達到總收入的10%。他又表示，剛過去的內地「雙十一」購物節中銷售成績不俗。

受到疫情影響，年初減少內地的廣告及宣傳，他表示，下半年將會加大投放在廣告宣傳。

原材料方面，首席財務總監劉健成預期，下半年人民幣走勢穩定，雖然奶粉、糖等原材料於上半年價格有上升，但他表示，大部分原材料已向戰略供應商鎖定最優惠價格，故價格波動不會對今年毛利率造成大影響。

期內，收入下降6%至44.1億元，主因內地業務於4月份收入偏低，加上各營運市場均受封鎖以及出行限制措施所影響。毛利率維持55%，主要由於政府補貼，但部分被原材料，尤其是糖及奶粉的不利價格所抵銷。

維他奶表示，內地業務逐步從疫情中復甦，於5月至9月期間錄得增長。香港業務受到疫情連續爆發以及社會運動的影響，嚴重影響服務學校的維他天地小食部生意，同時亦影響到便利店的銷售。澳洲業務的收入輕微下跌，皆因封鎖措施延長，嚴重影響主要的食肆戶口銷售。

展望下半年度，集團將繼續對其所有市場保持高度警覺，香港業務能否全面復甦將視乎疫情能否持續受控、交通運輸及旅遊能否恢復正常以及學校能否全日復課，從而恢復業務營運。內地方面，若冠狀病毒病不再爆發，預期業務下半年出現強勢反彈。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮