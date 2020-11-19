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【零售業績】維他奶半年度多賺26%　中期息維持3.8仙

股市 12:17 2020/11/19

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維他奶 （00345） 截至9月底止半年，純利按年升26%至6.72億元，主因內地及香港市場加強成本監控，加上獲得政府就疫情而主要補貼的僱員開支；經營溢利按年上升29%，若撇除政府補貼，經營溢利增長10%，中期息維持3.8仙。維他奶中午收市報31.05元，跌2.7%。

美心集團創辦人伍沾德逝世，詳情看【下一頁】

期內，收入下降6%至44.1億元，主因內地業務於4月份收入偏低，加上各營運市場均受封鎖以及出行限制措施所影響。毛利率維持55%，主要由於政府補貼，但部分被原材料，尤其是糖及奶粉的不利價格所抵銷。

維他奶表示，內地業務逐步從疫情中復甦，於5月至9月期間錄得增長。香港業務受到疫情連續爆發以及社會運動的影響，嚴重影響服務學校的維他天地小食部生意，同時亦影響到便利店的銷售。澳洲業務的收入輕微下跌，皆因封鎖措施延長，嚴重影響主要的食肆戶口銷售。

展望下半年度，集團將繼續對其所有市場保持高度警覺，香港業務能否全面復甦將視乎疫情能否持續受控、交通運輸及旅遊能否恢復正常以及學校能否全日復課，從而恢復業務營運。內地方面，若冠狀病毒病不再爆發，預期業務下半年出現強勢反彈。

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編輯：袁諾曦

香港股票 維他奶國際（00345）

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