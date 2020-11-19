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【如廁要限時？】 如廁過15分鐘即響警號 上海智能公廁用心良苦

環球政經 12:34 2020/11/19

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現在事事都講智能，智能手機、智能電器、智能家居、智能辦公室，上海近日更出現智能廁所。上海閔行區的一個公園的公廁，安裝了智能廁所系統，其智能之處是如廁者若在廁格超過15分鐘，即自動發出警號。公廁外會有個數據板，實時顯示每一個有人佔用廁格的使用時間，一過15分鐘，就響警號，公廁當更的清潔員就會立即出現，大喊廁格內的人，是不是需要協助，內地傳媒形容為「會喊救命的公廁」。

系統同時有手動功能，若在廁格出意外，可按掣主動求助。15分鐘自動響警號的功能，據廁所管理方指，是為避免老人如廁時發生意外，例如暈倒卻無人發現，所以設定15分鐘如廁者仍未走出廁格，即響警號通知當值清潔員，前來查看，提供協助。但有網民指，難道去廁所都要限時，不能超過15分鐘？亦有指每15分鐘響一次，令人去廁所也精神緊張。

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

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