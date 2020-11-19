[異動股] 國務院擬刺激內需 安踏潤啤百勝齊創新高

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，要求部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力；會議指出，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗和重點消費，更大釋放農村消費潛力。並且提振餐飲消費。鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式。完善餐飲服務標準，支持以市場化方式推介優質特色飲食等。

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消息刺激多隻內需股今日同時造好。截至11時半，潤啤(00291)升5.1%,安踏(0山兀2020)升4.7%,齊見52周新高。百勝(09987)升3.9%,亦創上市新高。

其他消費股今早走勢亦突出。百威(01876)大升6.2%, 海底撈(06862)升3.6%, 農夫山泉(09633)升2.7%, 青啤 (00168)升5.2%, 李寧(02331)升3.2%。

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