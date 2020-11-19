【逆市加薪】美國星巴克下月起實施加薪　僱員薪酬最少增10%

新冠肺炎疫情重挫全球餐飲業，不少企業都減薪縮支。不過，咖啡連鎖店集團星巴克（Starbucks）則反其道而行，下月起將調高美國前線服務員的薪酬最少10%。

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根據Business Insider獲得的一份內部備忘錄，在美國，從9月24日開始僱用的咖啡師、主管和服務員，將可從12月14日起加薪至少10％；連續服務三年的員工至少有11％的工資增長。至於所有起薪點也會調高至少5％，以挽留人才。

星巴克發言人Reggie Borges確認了加薪幅度，他在致Business Insider的聲明中表示，星巴克在近50年來一直是員工福利的領導者，是次此舉將承諾將確保合作夥伴的福祉，亦是公司歷史上最重要的投資之一。隨著公司不斷重組和發展業務，集團希望在薪酬方面進行更有意義的投資。

事實上，目前美國聯邦政府的最低工資為每小時9.25美元，不過，報道指，有一些星巴克員工認為此次提高工資還不足夠，因為美國民眾正爭取要求全國最低工資調高至15美元。

責任編輯：蘇穎琪