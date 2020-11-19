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【新股IPO】融創服務掛牌  較招股價升22% 一手帳面賺2540元

股樓投資 23:29 2020/11/19

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融創服務（01516）今日掛牌，該股開市報11.6元，與招股價持平，雖曾一度跌穿招股價，但很快重拾升軌，高見14.24元，收市報14.14元，較招股價11.6元升22%；全日成交1.89億股，涉資23.85億元；每手1,000股，一手帳面賺2,540元。

該股昨日暗盤表現欠佳， 暗盤開市報11.6元，與招股價一樣，最高曾升至11.94元，低見11.48元，收市報11.54元，較招股價11.6元跌0.5％；一手帳面蝕60元。

京東健康下周三招股 集資額加至40億，想知詳情請按：【下一頁】

融創服務由融創中國（01918）分拆上市，以招股中間價11.6元定價，公開發售錄得9.42倍超額認購，每手1,000股，一手中籤率為30%；匯豐及摩根士丹利為聯席保薦人。是次集資所得，當中約65%將用作戰略投資及收購；15%用作升級智能管理服務系統及開展智慧社區建設；10%用作拓展社區增值服務；以及餘下10%則為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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