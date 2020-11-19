  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】融創服務掛牌  股價暫時最多曾升11%

股樓投資 11:53 2020/11/19

分享：

融創服務（01516）今日掛牌，該股開市報11.6元，與招股價持平，但隨後升幅擴大，最多曾升至12.92元，較招股價升逾11%，現報12.7元。

該股昨日暗盤表現欠佳， 暗盤開市報11.6元，與招股價一樣，最高曾升至11.94元，低見11.48元，收市報11.54元，較招股價11.6元跌0.5％；一手帳面蝕60元。

京東健康下周三招股 集資額加至40億，想知詳情請按：【下一頁】

融創服務由融創中國（01918）分拆上市，以招股中間價11.6元定價，公開發售錄得9.42倍超額認購，每手1,000股，一手中籤率為30%；匯豐及摩根士丹利為聯席保薦人。是次集資所得，當中約65%將用作戰略投資及收購；15%用作升級智能管理服務系統及開展智慧社區建設；10%用作拓展社區增值服務；以及餘下10%則為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

香港股票

上一篇文章

【如廁要限時？】 如廁過15分鐘即響警號 上海智能公廁用心良苦

下一篇文章

【宏觀中國】中國Q3債務佔GDP超335%　企業負債成重要推手？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【交通基建】屯門赤鱲角連接路12月27日通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角連接路12月27日通車　青嶼幹線將豁免收費　屯門往機場車程約10分鐘
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂