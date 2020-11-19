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【新股IPO】德琪醫藥6996追揸沽攻略　券商：升幅約一成

新股IPO 11:49 2020/11/19

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德琪醫藥於11月20日掛牌。

德琪醫藥 （新上市編號：06996） 今暗盤，近期生物科技股表現反覆，榮昌生物 （09995） 招股反應遜預期，首日掛牌卻升逾3成；吸引逾26萬人認購的藥明巨諾 （02126） 卻首日破發。券商預期，德琪醫藥暗盤升幅最多升約一成，不建議投資者高追。

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信誠證券聯席董事張智威表示，是次德琪醫藥掛牌可視作為生科股的指標，反映投資者對生物科技股的信心，因早前生物科技股與螞蟻集團同期招股，導致認購反應未如理想。

然而，德琪醫藥招股期間沒有特別因素影響銷情，若德琪醫藥首掛表現欠理想，將大減投資者對生科股的信心。他建議，有貨的投資者於股價升約一成便可考慮離場，現時生科股表現反覆，不建議投資者高追。

近期，公開發售部分投資者以頭槌飛認購的情況大減，德琪醫藥是次僅錄得40張頭槌飛，早前雲頂新耀 （01952） 及嘉和生物 （06998） 分別錄得144張及259張頭槌飛。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 生物科技 生物科技股 藥明巨諾－B（02126） 榮昌生物—B（09995） IPO 德琪醫藥—B（06996）
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