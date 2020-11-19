中國5G連接量佔全球85%　預計年底前達2億用戶

▲ 全球移動通信系統協會（GSMA）最新報告指，中國 5G 連接量全球領先，並將於本年底達到 2 億用戶，佔全球總5G連接量85%。

近年5G市場競爭激烈，內地不斷加速發展5G業務，為求在國際市場上穩居領導位置。最近，據全球移動通信系統協會（GSMA）最新發表的報告指，中國 5G 連接量全球領先，並將於本年底達到 2 億用戶，佔全球總5G連接量85%。

報告指出，截至本年9月， 全球有47個國家和地區，共107間營運商提供5G服務。預計到 2020 年底，會有57個國家和地區及149間電訊商提供服務。直至2025年，全球將有123個國家和地區推出5G服務。

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GSMA 大中華區戰略合作總經理 Kevin Pang 表示，全球5G基建並未受疫情嚴重影響，但美國、法國、英國及西班牙的電訊業務受影響最為嚴重，其電訊商業務下跌5.5%。另外報告提及，疫情拉長智能手機換機週期，消費者的換機週期將增加4至5個月，不過亞洲為全球智能手機增長最快的市場，在10大智能手機增長市場中，當中有7個來自亞洲，而中國消費者的智能手機購買量佔全球逾30%。

責任編輯：李寶如