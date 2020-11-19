2020「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮圓滿舉行

由香港工業總會舉辦的 「2020『香港青年工業家獎』暨『傑出工業家獎』」，於2020年11月13日假香港海洋公園萬豪酒店宴會廳舉行。當日共十位香港青年工業家及一位傑出工業家獲頒授殊榮，典禮邀請到行政長官林鄭月娥擔任主禮嘉賓，多位香港工業界翹楚在場出席見證盛事，場面盛大。

「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮是本地工業界盛事，獲獎的工業精英分別來自塑膠製品、電子及電氣、酒店及航空用品、電訊、鐘錶、製藥、紡織及服裝配飾等多個行業。本次頒獎典禮旨在表彰對香港工業界和社會經濟作出重大貢獻的傑出及青年工業家，表揚他們承先啟後、推陳出新的工業家精神，為業界樹立典範。

工業精英嶄新思維應對時代挑戰

本次典禮中，獎項共分為「香港青年工業家獎」及「傑出工業家獎」兩大類別。本年度「傑出工業家獎」由理文造紙有限公司榮譽主席李運强博士獲得。至於「香港青年工業家獎」得獎者分別為保利高集團有限公司首席執行官鄭致恒，摩米士科技（香港）有限公司創辦人及行政總裁鄭冬生，明輝國際控股有限公司副總裁兼執行董事程俊華，京信通信系統控股有限公司執行董事兼高級副總裁霍欣茹，運年錶業有限公司執行董事劉燊濤，聯康生物科技集團主席梁國龍，信佳國際集團有限公司執行董事、首席技術總監兼電子製造服務分部行政總裁吳民卓博士，威信繩（國際）有限公司董事總經理丁可恒，智紡國際控股有限公司董事會主席兼執行董事黃繼雄；以及登輝控股有限公司執行董事俞國偉。

工總主席葉中賢博士表示，現時香港工業界面對重重挑戰。面對疫情，本地工業精英展現勇於創新、迎難而上的精神，配合嶄新的思維及靈活的應變策略，善用科技使業務能「疫」流而上。葉博士亦勉勵年輕一代投身工業界，注入更多新動力，以推動香港再工業化，再創工業輝煌。

理文造紙李運强博士獲最高殊榮

香港工業總會每年會頒予一位對香港工業界和社會經濟作出重大貢獻的工業家，本年度「傑出工業家獎」得主為理文造紙有限公司榮譽主席李運强博士。李博士為理文造紙有限公司創辦人，被譽為「造紙大王」，更將公司發展成「世界五強」的造紙企業。多年來，李博士善於把握先機，先後創辦了錄音帶廠、手袋廠及化工廠，均取得驕人成績，成為行業翹楚，為後輩樹立典範。

李博士不止在工業領域成就超卓，同時亦對社會公益貢獻良多。李博士在廣東、北京、貴州及湖南等地，均有捐資助學及資助內地各項公益事業，更曾獲中華人民共和國民政部頒發2005年中華慈善大獎，廣受社會讚揚。

李博士表示，行業要與時並進，迎合科技潮流創出商機。在全球提倡可持續發展的氛圍下，李博士領導公司在環保領域先拔頭籌，發展可以取代塑料的環保包裝紙，成功在新時代中脫穎而出。同時，公司亦在網購盛行的新時代中搶佔商機，成為業界的龍頭。

有關香港工業總會

工總於1960年成立，為香港唯一法定商會以及四大商會之一，致力引領業界前行，促進工商業蓬勃發展，推動多元經濟。工總主要工作包括爭取和保障工商界利益、促進業界發展，以及代表工商界向政府反映意見等，同時照顧初創公司、中小企業，以至跨國集團的營商需要，提升國際競爭力。

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