▲ 【美國大選】特朗普付2340萬 要求威斯康星2縣重新點票

美國大選仍然未有最終結果，因部分州分未完成點票。美國總統特朗普未認輸，繼續指控美國大選舞弊。其陣營已準備向威斯康星州支付300萬美元（2340萬港元），要求2縣重新點票，並指控這2縣「違規最嚴重」。拜登目前在威斯康星州領先2.6萬票。

威斯康星州的密爾沃基縣（Milwaukee）和戴恩縣（Dane）最快周五（19日）開始點票，並於12月1日前完成點票。拜登在這兩個縣取得57.7萬票，特朗普僅得21.3萬票。

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密爾沃基是威斯康星州最大縣，非裔佔總人口的27%，超越其他縣；戴恩縣是威斯康星首府麥迪遜（Madison）、威斯康星大學（University of Wisconsin）的所在地。

特朗普在Twitter連發帖文，再次聲稱今次選舉受操控，如無共和黨的觀察員獲准監票、投票機故障、投票時間結束後仍然可以投票。Twitter在相關的貼文附上「具爭議」標籤。

代表特朗普團隊的威斯康星州律師Jim Troupis稱，威斯康星民眾應該要了解，他們的選舉過程是否合法、透明。

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責任編輯：鄧燕君