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【澳門博彩】入境旅客量逐步恢復 澳門政府審慎研究網上賭博

股樓投資 11:20 2020/11/19

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澳門旅遊局指，今年首9個月入境旅客數字為402萬人次，按年大跌86%，但在內地恢復往澳門的旅遊簽證後，旅客量已見反彈，現時每日大約2萬人次。同時，澳門政府今年至11月11日，已發放43萬張消費券，總值413萬人民幣，預計已帶動近9,400萬人民幣的消費。

另外，澳門博監局指，雖然網上博彩可以提高博彩收益，但會帶來洗黑錢及賭博成癮的問題，澳門在引入網上賭博時，需要審慎考慮。現時，澳門禁止網上或電訊工具參與博彩，但指會聽取社會各界的意見對政策進行分析。

今日濠賭股隨大市下跌，銀娛 （00027） 跌逾1%至60.9元，金沙中國 （01928） 跌不足1%至33.9元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

澳門博彩股 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 人民幣 旅客量 澳門 博彩

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