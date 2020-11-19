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【港股追蹤】內地推新一輪汽車下鄉 東風永達升近一成

股樓投資 12:51 2020/11/19

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國務院總理李克強昨日在國務院常務會議上指，將會部署提振大宗內地消費，及促進釋放農村的消費潛力。為進一步刺激消費，擴大汽車銷售，將推出系列相關政策。

會議指，將會鼓勵各地增加發牌數目，並開展新一輪汽車下鄉及以舊換新。為鼓勵有條件的農村居民購買3.5噸及以下的貨車、1.6升及以下排量乘用車；鼓勵居民淘汰國三或以下排放標準的汽車，購買新車，將為合資格人士給予補貼。

全國乘用車聯合會秘書長崔東樹認為，新一輪汽車下鄉政策將有助提升自主品牌、合資品牌汽車以及輕卡、微卡的銷售。

【RCEP】中金看好7大板塊受惠協定 予13隻港股「跑贏行業」評級 詳情請看［下一頁

今日汽車股個別發展，東風汽車（00489）今早曾創年內新高9.2元，現價升7.1%，報8.89元；永達汽車（03669）升7.2%，報11.84元；廣汽集團（02238）升4.7%，報8.45元。但吉利汽車（00175）跌0.4%，報22.45元；華晨中國（01114）跌2%，報6.86元。

【澳門博彩】入境旅客量逐步恢復 澳門政府審慎研究網上賭博  詳情請看［下一頁

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撰文 : 趙家盈

華晨中國汽車（01114） 東風集團股份（00489） 永達汽車（03669） 吉利汽車（00175） 廣汽集團（02238） 經濟

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