【宏觀中國】中國Q3債務佔GDP超335%　企業負債成重要推手？

國際金融協會（IIF）發表報告指出，在抗疫期間，全球政府和企業以舉債來應對疫情，令全球債務水平急增，料全年負債規模將達至277萬億美元。

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其中，中國總負債佔GDP的比重升至335%。IIF在報告中稱：「對於全球經濟未來如何在不對經濟活動產生重大不利影響下去槓桿化，存在重大不確定性。」

引述《華爾街日報》，今年中國債務的最大推力來自非金融企業債務，而非政府債務，情況跟以往不同。截至第三季，中國非金融企業債務佔GDP比例由去年同期的150%升至165%。

報道指，為了避免經濟活動急速下滑及大規模裁員，中國並沒有由政府推出大規模刺激措施，而是允許企業提高舉債規模。

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舉例，物流公司順豐的子公司曾在2月發行5億元人民幣的短期融資券，其中2億元人民幣用於確保急需的個人防護物資的運送。

不過，近日不斷有企業的超短期融資券違約已開始引起市場關注，如華晨汽車集團、永煤控股等。有分析指，雖然目前違約的主要是國企，但當局似乎未出手救助，若愈來愈多企業爆雷，不知對市場會引起多大震盪。

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記者：林衛