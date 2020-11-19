【空難之後】波音737 MAX最快下月29日復飛 美航空局局長：百分百信心

曾釀成兩宗嚴重空難、導致346人死亡的波音型號737 MAX，停發20個月後，獲美國聯邦航空管理局批准，首班最快將於12月29日復飛，批准復飛條件包括修改737 MAX客機的飛行軟件，駕駛這款機型的機師需先接受訓練。

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簽署解禁令的美國航空管理局局長迪克森（Steve Dickson） 表示，對該型號機安全有百分百信心，該局已經盡力確保同類墜機事件不再發生。波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）則表示，公司不會忘記罹難者，事件後公司重組，並汲取教訓，集中做好安全、質量及誠信，並跟全球的航空監管機構合作，讓737 MAX在全球復飛。不過有仍在打官司的空難死者家屬對於該型號機獲批復發，則表示完全失望。

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責任編輯：鄭靜珊