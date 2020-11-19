【異動股】海通證券涉嫌助永煤違規發債　海通AH股跌逾半成

▲ 海通證券表示，將積極配合自律調查的相關工作。

中國交易商協會早前公布，發現海通證券 （06837） 及相關子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助及涉嫌操縱市場等違規行為，消息拖累海通AH股價。海通證券跌5.4%，現報6.45元，成交1.08億元。

海通A股（上：600837）曾跌7.2%，見13.01元逾四個半月低，現報13.12元（人民幣，下同），跌6.42%，成交12.55億。

中國交易商協會將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。

海通證券公布，公司將積極配合自律調查的相關工作，嚴格執行交易商協會《關於進一步加強債務融資工具發行業務規範有關事項的通知》的有關要求，並及時履行訊息披露義務。

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責任編輯：謝卓榮