  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】海通證券涉嫌助永煤違規發債　海通AH股跌逾半成

當炒股 10:03 2020/11/19

分享：

海通證券表示，將積極配合自律調查的相關工作。

中國交易商協會早前公布，發現海通證券 （06837） 及相關子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助及涉嫌操縱市場等違規行為，消息拖累海通AH股價。海通證券跌5.4%，現報6.45元，成交1.08億元。

海通A股（上：600837）曾跌7.2%，見13.01元逾四個半月低，現報13.12元（人民幣，下同），跌6.42%，成交12.55億。

中國交易商協會將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。

海通證券公布，公司將積極配合自律調查的相關工作，嚴格執行交易商協會《關於進一步加強債務融資工具發行業務規範有關事項的通知》的有關要求，並及時履行訊息披露義務。

相關文章：【開市9點半】Elon Musk自稱感染新冠肺炎　都阻止不了Tesla股價暴升撲500美元

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權　股價升逾2%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：謝卓榮

香港股票 債券 A股 H股 異動股 海通證券（06837）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數低開83點　滙豐逆市升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【中概股】歡聚集團遭渾水狙擊挫逾兩成　剛向百度出售「YY直播」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）