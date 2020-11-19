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【中概股】歡聚集團遭渾水狙擊挫逾兩成　剛向百度出售「YY直播」

股市 09:46 2020/11/19

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【中概股】歡聚集團遭渾水狙擊挫逾兩成　剛向百度出售「YY直播」

傳擬來港第二上市的歡聚集團（美：YY）遭沽空機構渾水（Muddy Waters）狙擊，昨夜急跌26.5%，收73.66美元；盤後反彈14.7%。值得留意，百度（美：BIDU）本周才宣布全資收購歡聚集團國內直播業務「YY直播」，總交易作價約36億美元（280.8億港元）。

沽空機構渾水發表報告指出，YY直播有大約90%都是欺詐行為，YY上本該很賺錢的主播實際上只拿到很少一部分報告收入；本該獨立的頻道所有者多數是YY控制的，以便進行「虛假交易 」，打賞粉絲大軍幾乎都是公司內網上的機器人。報告又指，歡聚時代國際直播業務Bigo似乎也真實不到哪裡去。

渾水表示，在直播平台上「打賞」主播的道具大多數為主播本人不斷「內循環」此前收到的打賞，甚至還有部分「打賞」來自YY服務器。以平台上知名主播「摩登兄弟」為例，即使近期他們不在平台直播的時候，也有大量來自YY服務器的打賞。來自96個隨機抽樣的分析數據顯示，約97.9%的樣本禮物收入可能是假的。

渾水表示，以2019年YY「年度冠軍主播」李先生為例，2019年12月對其打賞最多的用戶（700萬人民幣）與他本人使用的移動設備IDs （IMEIs） 為同一個。

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編輯：吳敏芳

股票 美股 第二上市 收購 沽空 中國概念股 百度（美：BIDU）

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