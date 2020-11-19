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【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬

股樓投資 09:58 2020/11/19

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新世界（00017）旗下清水灣傲瀧，有「明星盤」之稱，皆因有不少明星聚居，如「視帝」王浩信、藝人劉愷威、袁偉豪、張寶兒、商台主持人甄子康（少爺占）、歌手周柏豪、關智斌等。不過，該盤近日新錄撻訂，有複式單位買家於短短8日內撻訂，料遭發展商沒收405萬元訂金。

【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂【下一頁

成交紀錄冊資料顯示，傲瀧A座Garden Duplex 5室，實用面積3,192平方呎，連1,065平方呎花園，本月10日以8,109萬元易手，實用呎價25,404元。值得留意的是，買家選用「董事長1440」付款方法，成交期長達4年。一般來說，選用長成交期付款方法，買家有較長時間整理財務資料，不用於短時間內支付樓價餘額，即使要撻訂，也非短期內之事。不過，短短8日後，這位買家撻訂，料遭發展商沒收樓價5%之訂金，即白蝕逾405萬元。

雖然今次撻訂金額高達405萬元，惟以金額計，仍未破尖沙咀名鑄年內的紀錄。成交紀錄冊資料顯示，名鑄一個複式戶，今年4月遭買家撻大訂，料損失約1,264萬元訂金。

【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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