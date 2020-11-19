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【港股市況】恒生指數跌187點　小米倒升半成藍籌股最強（不斷更新）

股市 16:11 2020/11/19

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港股市況不斷更新

美股下跌，新冠肺炎疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，道指跌344點。港股今早承接美股跌勢，恒生指數開報26460點，低開83點，早段曾跌逾200點，恒指收報26356點，跌187點。小米 （01810） 逆市升5%，為藍籌股中最強。車股造好，廣汽 （02238） 抽升近一成；東風 （00489） 破頂升逾4%；吉利 （00175） 曾破頂升近0.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】德琪醫藥6996追揸沽攻略　券商：升幅約一成

【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）

【新股IPO】衛龍食品傳明年計劃來港上市　集資逾77億

即市走勢︰

【16：10】恒指收報26356點，跌187點。小米 （01810） 逆市升5%，為藍籌股中最強。車股造好，廣汽 （02238） 抽升近一成；東風 （00489） 破頂升逾4%；吉利 （00175） 曾破頂升近0.5%。

【16：00】恒指U盤前跌141點，報26402點。

【15：27】港股尾市跌約135點，恒生指數報26408點。

【15：00】內地股市向上，上證升近0.5%；深證升近0.9%；創業板指升0.9%。

【14：52】內銀向下，建行 （00939） 跌1.7%；工行 （01398） 跌1.9%；中行 （03988） 跌1.5%；農行 （01288） 跌1.1%。

【14：34】吉利 （00175） 午後升逾1%，破頂高見23元；東風 （00489） 升半成，破頂高見9.2元；廣汽 （02238） 升逾7%，高見8.7元；長汽 （02333） 升逾1%。另外，比亞迪 （01211） 跌2.7%；華晨 （01114） 跌1.9%。

【14：29】金科服務 （09666） 破底低見42.7元後，倒升逾6%，高見47.2元。

【14：10】國泰 （00293） 逆市升近半成，高見7.44元。富瑞將國泰目標價上調38%至8.7元，評級調升至「買入」，預計國泰重組後虧損會有所收窄，並列出3大利好因素，形容「最壞情況已經過去」。

【國泰危機】富瑞籲買國泰　勢受惠疫苗研發兼旅遊氣泡　國泰最多漲6%

【13：58】小米 （01810） 升半成，高見25.2元，據Redmi紅米手機官方消息，Note系列全球銷量突破1.4億台紅米Note系列全球銷量突破1.4億部。

【小米股價】紅米Note系列全球銷量突破1.4億台　小米彈逾4%

【13：52】小米 （01810） 股價逆市造好，升逾3%，高見25元。

【13：08】維他奶 （00345） 績後跌3%，低見30.65元。

【13：01】旺旺 （00151） 績後抽升4%，高見5.72元。

【13：00】港股午後初段跌約155點，報26388點。

【12：43】莎莎 （00178） 中期虧損擴大至2.4億元。

【零售業績】莎莎半年度虧損逾2億不派息　港澳計劃繼續關店

【12：37】恒指黑期於港股中午休市時段跌約111點，報26413點。

【12：20】旺旺  （00151） 中期純利按年增20.9%至19.52億元人民幣，中期息派0.65美仙（約5.07港仙）。

【業績】旺旺上半年多賺2成　派中期息0.65美仙

【12：20】維他奶  （00345）  截至9月底止半年，純利按年升26%至6.72億元，中期息維持3.8仙。

【零售業績】維他奶半年度多賺26%　中期息維持3.8仙

【12：00】恒指中午收報26394點，跌150點。藍籌新貴安踏 （02020） 破頂升逾4%；百威亞太 （01876） 升逾6%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 續跌逾2%。

【11：45】港股中午收市前跌約175點，報26369點。

【11：37】iBond 2020 （04239） 高見103.35元，創上市後高。

【iBond 2020】iBond盤中見103.35元　上市以來高位（第三版）

【11：34】安踏 （02020） 升幅擴至半成，破頂高見114.3元。

【11：31】內地股市半日向好，上證升0.1%；深證升0.6%；創業板指升0.7%。

【10：42】國務院稱提振餐飲消費，華潤啤酒 （00291） 升逾7%，破頂高見59.15元；百威亞太 （01876） 升逾3%；農夫山泉 （09633） 升逾2%；海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 升逾3%；百勝中國 （09987） 亦升逾3%，破頂高見473.4元。

【10：26】海通證券 （06837） 挫半成。中國交易商協會早前公布，發現海通證券及相關子公司涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助及涉嫌操縱市場等違規行為。

【異動股】海通證券涉嫌助永煤違規發債　海通AH股跌逾半成

【10：23】中移動 （00941） 反彈幅度擴大至近2%，高見48.1元。

【10：16】安踏 （02020） 逆市升2%，破頂高見111.6元；李寧 （02331） 亦升2%，破頂高見47.7元。

【10：12】iBond 2020 （04239） 升近0.2%，報103.2元。

【10：08】I.T （00999） 升近一成，高見1.47元；思捷 （00330） 升8%，高見1.08元；佐丹奴 （00709） 升1.7%。

聯交所權益披露顯示，維他奶 （00345） 羅氏家族後人 、資深投資者莊友堅太太羅琪茵增持思捷。羅琪茵於本周一（16日）繼續增持思捷90萬股或0.04%，每股平均價0.92元，最新持股量增至24.11%。

【10：01】環科國際 （00657） 飈升六成，破頂高見0.125元，成交186萬元，暫為升幅最大股份。

【09：59】東風 （00489） 升近一成，破頂高見9.2元。

【09：47】恒指跌幅收窄至120點，報26423點。

【09：47】中移動 （00941） 連跌多日後，股價今早逆市反彈1.2%，高見47.6元。

【09：44】大市跌逾200點，恒生指數跌216點，報26327點。

【09：36】新經濟股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；騰訊 （00700） 跌1.7%；美團 （03690） 跌3.3%；小米 （01810） 跌1.7%。

【騰訊投資】騰訊傳領投美國教育初創Udemy 估值超過230億

【09：34】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見39.7元；渣打 （02888） 升1.5%，高見45.2元。另外，恒生 （00011） 升0.3%；東亞 （00023） 升2.3%。

【09：33】羅馬集團 （08072） 瀉近8成，破底低見0.18元，成交103萬元。集團主席余季華於11月12日，以每股平均價0.8583元，減持300萬股，佔當日公司股本1.7%。

【09：33】港股早段跌幅擴大至155點，報26389點。

【09：31】吉利 （00175） 升0.7%；比亞迪 （01211） 升1.2%；長汽 （02333） 升2%；華晨 （01114） 則跌0.6%。內地谷汽車消費，實施新一輪汽車下鄉。

【汽車股】內地力谷汽車消費　實施新一輪汽車下鄉

【09：23】融創中國 （01918） 分拆的融創服務  （01516） 首日掛牌，股價開報11.6元，與招股價持平無升跌。

【09：20】恒指開報26460點，低開83點。滙豐 （00005） 逆市升0.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 續跌1%。

【09：13】即月期指開報26395點，跌160點或0.6%。

【09：09】人行公開市場開展700億元7天期逆回購操作，今日有1200億元人民幣逆回購到期。

【09：00】恒指黑期跌111點，報26413點；道指期貨跌43點，報29307點。

【08：20】中通快遞  （02057）  公布第三季度業績，中通快遞於第三季的淨利潤為12.1億元人民幣，按年跌7.4%，至於經調整後淨利潤同為12.1億元人民幣，按年跌8.2%。

【業績】中通快遞第三季淨利潤按年跌7.4%

【07：55】德琪醫藥  （06996） 每股18.08元上限定價，超額認購263.76倍，一手中籤率20%。

【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購　超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報585.08元，跌3.92元或近0.7%。

更多ADR收市

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【07：30】美股下跌，新冠肺炎疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，道指收報29438點，挫344點或1.16%；標指收報3567點，跌41點；納指收報11,801點，跌97點。

港股ADR收報26423點，跌121點或近0.5%。恒指夜期跌4點，收報26551點，高水7點。

道指跌344點港股ADR跌121點　紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩

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