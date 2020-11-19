【港股市況】恒生指數低開83點　滙豐逆市升0.3%（不斷更新）

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【異動股】海通證券涉嫌助永煤違規發債 海通AH股跌逾半成
美股下跌，新冠肺炎疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，道指跌344點。港股今早承接美股跌勢，恒生指數開報26460點，低開83點。滙豐 （00005） 逆市升0.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 續跌1%。
即市走勢︰
【10：16】安踏 （02020） 逆市升2%，破頂高見111.6元；李寧 （02331） 亦升2%，破頂高見47.7元。
【10：12】iBond 2020 （04239） 升近0.2%，報103.2元。
【10：08】I.T （00999） 升近一成，高見1.47元；思捷 （00330） 升8%，高見1.08元；佐丹奴 （00709） 升1.7%。
聯交所權益披露顯示，維他奶 （00345） 羅氏家族後人 、資深投資者莊友堅太太羅琪茵增持思捷。羅琪茵於本周一（16日）繼續增持思捷90萬股或0.04%，每股平均價0.92元，最新持股量增至24.11%。
【10：01】環科國際 （00657） 飈升六成，破頂高見0.125元，成交186萬元，暫為升幅最大股份。
【09：59】東風 （00489） 升近一成，破頂高見9.2元。
【09：47】恒指跌幅收窄至120點，報26423點。
【09：47】中移動 （00941） 連跌多日後，股價今早逆市反彈1.2%，高見47.6元。
【09：44】大市跌逾200點，恒生指數跌216點，報26327點。
【09：36】新經濟股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；騰訊 （00700） 跌1.7%；美團 （03690） 跌3.3%；小米 （01810） 跌1.7%。
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【09：34】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.3%，高見39.7元；渣打 （02888） 升1.5%，高見45.2元。另外，恒生 （00011） 升0.3%；東亞 （00023） 升2.3%。
【09：33】羅馬集團 （08072） 瀉近8成，破底低見0.18元，成交103萬元。集團主席余季華於11月12日，以每股平均價0.8583元，減持300萬股，佔當日公司股本1.7%。
【09：33】港股早段跌幅擴大至155點，報26389點。
【09：31】吉利 （00175） 升0.7%；比亞迪 （01211） 升1.2%；長汽 （02333） 升2%；華晨 （01114） 則跌0.6%。內地谷汽車消費，實施新一輪汽車下鄉。
【09：23】融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （01516） 首日掛牌，股價開報11.6元，與招股價持平無升跌。
【09：20】恒指開報26460點，低開83點。滙豐 （00005） 逆市升0.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 續跌1%。
【09：13】即月期指開報26395點，跌160點或0.6%。
【09：09】人行公開市場開展700億元7天期逆回購操作，今日有1200億元人民幣逆回購到期。
【09：00】恒指黑期跌111點，報26413點；道指期貨跌43點，報29307點。
【08：20】中通快遞 （02057） 公布第三季度業績，中通快遞於第三季的淨利潤為12.1億元人民幣，按年跌7.4%，至於經調整後淨利潤同為12.1億元人民幣，按年跌8.2%。
【07：55】德琪醫藥 （06996） 每股18.08元上限定價，超額認購263.76倍，一手中籤率20%。
【新股IPO】德琪醫藥6996近23萬人認購 超購近264倍一手中籤率20%（附分配結果）
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報585.08元，跌3.92元或近0.7%。
更多ADR收市
【07：30】美股下跌，新冠肺炎疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，道指收報29438點，挫344點或1.16%；標指收報3567點，跌41點；納指收報11,801點，跌97點。
港股ADR收報26423點，跌121點或近0.5%。恒指夜期跌4點，收報26551點，高水7點。
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責任編輯︰梁浩碩