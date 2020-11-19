▲ 【疫情焦點】全球累計逾5663萬確診 美國累計1186萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月18日早上8時45分，全球累計56,633,093宗新冠肺炎確診病例，較上日增加396,142宗。累計1,354,617死亡個案，較上日增加6,821宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 163,568 11,869,525 256,206 意大利 34,280 1,272,352 47,217 西班牙 7,409 1,542,467 42,039 法國 28,534 2,115,717 46,772 德國 8,927 854,533 13,492 中國 6 86,375 4,634 香港 0 5,480 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩