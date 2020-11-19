【疫情焦點】全球累計逾5663萬確診　美國累計1186萬

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【業績】中通快遞第三季淨利潤按年跌7.4% 股價績後跌半成
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月18日早上8時45分，全球累計56,633,093宗新冠肺炎確診病例，較上日增加396,142宗。累計1,354,617死亡個案，較上日增加6,821宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|163,568
|11,869,525
|256,206
|意大利
|34,280
|1,272,352
|47,217
|西班牙
|7,409
|1,542,467
|42,039
|法國
|28,534
|2,115,717
|46,772
|德國
|8,927
|854,533
|13,492
|中國
|6
|86,375
|4,634
|香港
|0
|5,480
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩