  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】中通快遞第三季淨利潤按年跌7.4%　股價績後跌半成

股市 09:25 2020/11/19

分享：

【業績】中通快遞第三季淨利潤按年跌7.4%

中通快遞 （02057） 公布第三季度業績，中通快遞於第三季的淨利潤為12.1億元人民幣，按年跌7.4%，至於經調整後淨利潤同為12.1億元人民幣，按年跌8.2%。中通快遞股價績後低開5%，開報244元。

期內，收入66.39億元人民幣，按年增長26.1%，毛利13.91億元人民幣，跌12.9%。毛利率由去年同期的30.3%下降至21.0%，因競爭導致的快遞核心業務單票收入下降18.4%，和相應的單票成本減少6.7%的綜合影響所致。

包裹量為46.23億件，按年增加51.2%，市場份額擴大1.9個百分點至20.8%。截至9月底止，攬件/派件網點數量約為3萬個，直接網絡合作夥伴數量5150餘名。

集團表示，對於此前作出的年度指引沒有修改，即預測2020年的全年包裹量將在162億至170億件的區間，按年增長33.7%至40.3%，調整後淨利潤於48億至52億元人民幣，按年跌1.7%至9.3%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中通快遞—SW（02057）

上一篇文章

【新股IPO】融創服務首掛潛水　一手帳面蝕20元

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾5663萬確診　美國累計1186萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期跌4點（不斷更新）
石Sir午市閒談 - 未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）