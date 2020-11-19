▲ 【業績】中通快遞第三季淨利潤按年跌7.4%

中通快遞 （02057） 公布第三季度業績，中通快遞於第三季的淨利潤為12.1億元人民幣，按年跌7.4%，至於經調整後淨利潤同為12.1億元人民幣，按年跌8.2%。

期內，收入66.39億元人民幣，按年增長26.1%，毛利13.91億元人民幣，跌12.9%。毛利率由去年同期的30.3%下降至21.0%，因競爭導致的快遞核心業務單票收入下降18.4%，和相應的單票成本減少6.7%的綜合影響所致。

包裹量為46.23億件，按年增加51.2%，市場份額擴大1.9個百分點至20.8%。截至9月底止，攬件/派件網點數量約為3萬個，直接網絡合作夥伴數量5150餘名。

集團表示，對於此前作出的年度指引沒有修改，即預測2020年的全年包裹量將在162億至170億件的區間，按年增長33.7%至40.3%，調整後淨利潤於48億至52億元人民幣，按年跌1.7%至9.3%。

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責任編輯︰梁浩碩