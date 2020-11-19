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道指跌344點港股ADR跌121點　紐約期金跌0.6%

股市 07:40 2020/11/19

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道指跌344點港股ADR跌121點　紐約期金跌0.6%

道指跌344點
美股下跌，新冠肺炎疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，道指收報29438點，挫344點或1.16%；標指收報3567點，跌41點；納指收報11,801點，跌97點。

港股ADR跌121點
港股ADR收報26423點，跌121點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報39.13元，跌0.07元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報585.08元，跌3.92元或近0.7%。恒指夜期跌4點，收報26551點，高水7點。

紐約期油升0.9%
油價上升，市場憧憬油組及盟友推遲增產、輝瑞（美︰PFE）指新冠肺炎疫苗效用率達95%，再加上美國上周原油庫存增幅較預期小，紐約期油收報41.82美元，升0.39美元或0.9%；布蘭特期油收報44.34美元，升0.59美元或1.4%。

美滙指數連跌五日
美滙指數續跌，連跌第五日，曾跌至92.2水平，最新報92.41。歐元兌美元報1.1853；美元報日圓報103.85。

美國十年期債息報0.87厘。

紐約期金跌0.6%
避險資金流出金市，紐約期金收報1873.9美元，跌11.2美元或0.6%。現貨金於1872美元。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 ADR 布蘭特期油 騰訊控股（00700） 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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