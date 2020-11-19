【開市9點半】Elon Musk自稱感染新冠肺炎　都阻止不了Tesla股價暴升撲500美元

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟 中概股下跌 恒指夜期跌4點（不斷更新）
（1）Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）最新在Twitter稱，他絕對是感染了新冠肺炎，雖然只有普通感冒徵狀，市場亦不太憂慮，因為股價繼續爆升，即市最多升12.3%，收市仍升10.2%，收報486.64美元，市場最樂觀是大摩，看540美元，潛在升幅仍有1成，就算到價，預期券商亦會審視目標。
即睇開市9點半重點：
【Tesla】Tesla行政總裁Elon Musk︰我絕對感染了新冠肺炎
【Tesla】大行對Tesla看法分化 大摩最牛看540美元、瑞信看淡予400美元 這是為何？
（2）台積電據報已坐二望一，在2nm（納米）製程工藝方面取得了重大突破，並將繼續向1nm進發，預期蘋果、高通、NVIDIA、AMD大客的訂單已佔用產能，不過，三星電子亦不甘落後，搶閘將3nm投產，競爭激烈。
（3）恒指27000關能否突破？大摩與高盛已先後上調恒指預測目標，並已遠超27000關，並有股份推介。
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點 薦9隻港股具持續競爭優勢
（4）大型證券商趁宏觀市場轉趨平靜，以及在新年度的投資前，紛紛推介股份，友邦（01299）股價創新高，不過大和預期，友邦股價仍未到頂。
（5）新冠肺炎疫苗繼續有好消息，但大家亦不能鬆懈，繼續防範疫情。
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（6）近期酒店爆發群組感染，政府繼續收緊旅館內的群組聚集。
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（7）定存息率仍然不高，專家解釋有4大原因，令存息易減難加。
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（8）近期新股表現雖然較慢熱，不過仍值得繼續留意市況，市料下周將有大型新股繼續接力。
（9）內地企業債務問題增加，中國銀行間市場交易商協會罕有發聲明調查，並涉及大型中資券商。
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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。
記者：譚志偉
欄名 : 開市9點半