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【美股收市】疫情惡化 道指倒跌344點 波音挫逾3%

股市 05:15 2020/11/19

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儘管美國10新屋動工數勝預期，但疫情持續惡化，民主共和兩黨仍未能就新紓困計劃展開談判，政經變數拖累美股轉跌，以接近全日低位收場。

政經不明朗影響投資氣氛，美國總統特朗普競選團隊周三正式要求，重新點算威斯康辛州密爾沃基縣（Milwaukee County）及戴恩縣（Dane County）選票，並為此準備300萬美元費用。惟民主黨拜登團隊質疑，特朗普即使重點上述兩地選票，也不會影響選舉結果。
疫苗利好消息未能進一步提振股市。紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，美國確診人數顯著上升，可能不利經濟復甦。道指收報29438點，挫344點或1.16%；標指收報3567點，跌41點；納指收報11,801點，跌97點。
波音（美：BA）旗下737 MAX客機停飛20個月後，正式獲美國聯邦航空管理局批准復飛，股價仍挫3.2%，為表現最差的道指成份股；雪佛龍與Walgreens都回落約3%。
蘋果公司（美：AAPL）表示，將會降低App Store向應用程式開發商收取的佣金，淨銷售額低於100萬美元的開發商佣金將減半至15%。蘋果股價跌1.1%。
輝瑞（美︰PFE）及BioNTech研發的疫苗效用率達95%，並擬於數日內提交緊急使用申請，BioNTech指最遲周五申請。輝瑞股價升0.78%。

美元低位回穩，尾段報92.42。比特幣持續上衝，周三突破18000美元，是2017年12月以來首次。
投資者憧憬石油出口國組織(OPEC)將延遲增產，以應對疫情對石油需求的嚴重打擊，刺激油價彈升。紐約期油收市升0.9%，報41.82美元；布蘭特期油漲1.4%，收報44.34美元。

 

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責任編輯：柯志宏

拜登 特朗普 蘋果（Apple，美：AAPL） 波音（Boeing，美：BA） 疫情 美股 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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