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【美股焦點】金山雲上季收入按年升72.6%　惟股價跌近一成

股市 02:02 2020/11/19

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金山雲上季收入增長72.6%。

金山軟件 （03888） 旗下金山雲（美︰KC）於今年第三季收入為17.29億元（人民幣，下同），按年增長72.6%；淨虧損為1.05億元，相對去年同期虧損3.5億元；非通用會計準則（Non-GAAP）下虧損為1.69億元，相對2019年第三季損2.42億元。金山雲股價跌9.84%，報33.64美元。

金山雲上季公共雲業務收入為13.1億元，按年增長48.1%；企業雲業務收入4.09億元，按年增長257.3%，佔季度收入比重由去年同期的11.4%增長至23.7%。另外金山雲毛利率連續5個季度為正。截至2020年9月30日，現金及現金等價物和短期投資共計67.97億元。

公司行政總裁王育林表示，5G的發展將給視頻應用帶來全新的底層能力，賦予公有雲更為廣闊的增量市場。對處於快速發展階段的企業雲領域，將不斷加強與現有客戶的合作，並積極拓展新客戶，進一步鞏固中立雲服務商的市場定位。

相關文章︰【業績】金山軟件第三季賺6.7億人幣 按年增17.5倍

金山軟件：《劍網3》收入料再創新高 中概股審計具挑戰適時考慮回歸

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編輯︰侯景成

 

美股 金山雲（美：KC） 金山軟件（03888）

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