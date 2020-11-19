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【Tesla】Tesla股價邁向500美元　行政總裁Elon Musk︰我絕對感染了新冠肺炎

股市 13:29 2020/11/19

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Tesla行政總裁馬斯克在社交平台上表示「自己絕對感染了新冠肺炎」。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前進行新冠肺炎測試，結果分別2次呈陽性及呈陰性。他最新在Twitter上稱，自己「絕對感染了新冠肺炎」，但除了普通感冒病徵外，沒有更多的徵狀。馬斯克早前曾透露，自己完成的4次檢測，均是由同一部機器、檢測方式及護士進行，而有關的檢測是由國際醫療科技公司BD所提供。

Tesla股價暴漲直逼500美元，大摩最牛睇540美元【下一頁】

馬斯克於Twitter上表示，自己只有普通感冒徵狀，與他的弟弟相同。

Tesla股價未見受到影響，收市升10.2%，收報486.64美元。

相關文章︰

【Tesla】Tesla馬斯克或確診新冠肺炎　4次檢測2次呈陽性（第二版）

【Tesla股價】馬斯克：Model 3加速生產期間　Tesla差點破產

 

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編輯︰侯景成

美股 馬斯克 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Twitter

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