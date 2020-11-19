【Tesla】Tesla突破500美元大關　行政總裁Elon Musk︰我絕對感染了新冠肺炎

▲ Tesla行政總裁馬斯克在社交平台上表示「自己絕對感染了新冠肺炎」。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前進行新冠肺炎測試，結果分別2次呈陽性及呈陰性。他最新在Twitter上稱，自己「絕對感染了新冠肺炎」，但除了普通感冒病徵外，沒有更多的徵狀。馬斯克早前曾透露，自己完成的4次檢測，均是由同一部機器、檢測方式及護士進行，而有關的檢測是由國際醫療科技公司BD所提供。

Tesla股價周四（19日）突破500美元，高見507.76美元。

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馬斯克於Twitter上表示，自己只有普通感冒徵狀，與他的弟弟相同。

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編輯︰侯景成