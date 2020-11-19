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【一田購物優惠日】一田優惠日下周三開鑼　近百貨品低至1折

Hot Talk 00:39 2020/11/19

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一田購物優惠日將於下周三（25日）開始。

2020年為一田成立30周年，今年一田購物優惠日將於11月25日至12月1日舉行。一田30週年，特別加推「3重過年折慶驚喜」，多款貨品以低至1折發售。11月26日更有「30周年$30/$300/3折抵爆筍貨」活動。另外，一田超市優惠會分2星期連發，直至12月8日。

另外，一田百貨亦推出「精選電視低至1折」優惠，當中TCL 32“LED iDTV僅以198元（1折）發售、SKYWORTH 32”LED iDTV，僅以209元發售，均在11月26日開售，只限沙田、大埔及荃灣店，每店限售2部。

詳見一田網頁資料

其他1折發售商包括︰PRIMADA  6L 快速智能煲，僅售168元（1折，11月26日限定）、ATHENS 1500轉嵌人式抽油煙機（陳列品）只需629元（1折，11月27日限定）、Fissler 32cm Rex多層鋼中式炒鍋售398元（13折，11月28日限定）、18cm Copenhagen不鏽鋼單柄鍋只售198元（14折，11月28日限定）等。

相關文章︰【零售寒冬】一田上半年超市銷情升39%　百貨部分則錄雙位數跌幅

一田超市首季錄三成增長　下月購物優惠日百貨分部實施人流管制

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編輯︰侯景成

經濟 大埔 沙田 荃灣 香港 超市 一田

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