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【樓市熱話】公務員輪候公屋要等36年　網民：一人單位退休都未排到

股樓投資 09:45 2020/11/19

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香港人申請輪候公屋等到頸都長，一般申請最新輪候時間再延長至5.6年，殊不理想。而有鐵飯碗之公務員，可透過「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，近日有網民在討論區發帖，指2019-20年公務員房屋結果公布，結果發現「第一標準薪級表人員」以外的公務員，輪候時間最快要4年6個月，一人單位輪候時間更長達36年，難怪有網友表示等到退休也未必排到。

據該網民貼出的2頁政府通告，文件內資料顯示，若是「第一標準薪級表人員」以外的公務員，輪候公屋配額最快是東涌滿東邨（3-4人），需排4年6個月，算是較普通市民一般申請快少少。但深水埗蘇屋邨（3至4人）及沙田碩門邨（3至4人）輪候時間竟長達36年3個月。

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若是1人翻新單位，各地區（港島、將軍澳、大埔、離島及東涌除外），所需的輪候時間劃一在36年10個月。就算是屬於「第一標準薪級表」的公務員，1人單位輪流時間也要26年3個月。

據該2份文件顯示，公務可選擇的公屋屋邨，主要有蘇屋邨、觀塘安泰邨、碩門邨及滿東邨等，另外還包括紫灣漁灣邨漁進樓、觀塘彩福邨第三期漁進樓，及深水涉海達邨第二期海昌樓。

其他網民對此現象大多表達無奈，直言「有等於冇，一人單位退休都未輪到」；但亦有網友表示若做了公務員幾十年，也沒有申請政府資助10年供樓，只排公屋的話也不能怨政府。亦有網友想知道除了排公屋外，公務員是否可抽居屋，或者買綠置居、二手居屋免補地價等。

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根據網上資料顯示，初級公務員（包括紀律部隊初級人員和初級文職人員）可透過「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，或申請綠表資格，以購買資助出售房屋，包括一手居屋、居屋第二市場及綠置居。

此計劃現時每年提供 1,000 個公屋配額及 500 個綠表配額（有效期 12 個月），當中有分「一般配額」及「特別配額」，前者供所有符合資格的初級公務員申請，後者則只限現居於部門宿舍 / 將退休的紀律部隊人員申請。

其他網民回應：

有等於冇，一人單位退休都未輪到

一人單位要36年10個月年資先有機會輪到公屋，24歳入職而又單身做到退休都未輪到公屋是事實。不過話番轉頭，有得27、28年年資時，而又沒有接受政府自置資助10年供樓的公務員已是笨蛋，無得怨政府

綠表證明書有quota 的，好似都要同街外綠表爭，限一年內用綠表買樓，所以睇運氣又要睇決定，可以入綠置居，競爭少好多

入政府做兩年二級工人真係冇得輸，成功取得市區公屋，頭幾年真係完勝助理文書主任（ACO）

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記者：李兆明

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