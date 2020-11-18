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【Tesla股價】Tesla夥多家企業組ZETA協會　倡美國2030年全面取替燃油車

股市 23:50 2020/11/18

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Tesla等企業籌組協會，推動取替燃油車。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA），聯同網約車公司Uber（美︰UBER）等28家公司，組建了「零排放交通協會」（Zero Emission Transportation Association，ZETA），旨在推動電動車取替柴油車。ZETA希望到2030年，全美國出售的新車均為電動車。Tesla股價現升3.3%，報456.5美元。

該組織成員包括Tesla外，亦包括Chargepoint和EVgo等電動汽車充電公司、全球最大的鋰礦企業Piedmont Lithium。事實上，美國一些州份已訂下淘汰燃油車的時間表，加州已宣佈2035年禁售燃油私家車。然而，ZETA的目標是到2030年，輕型、中型和重型汽車行業只銷售電動車。

ZETA希望政府為電動車購買者提供補貼；要求車輛必須滿足排放效能標準；擴建基礎設施；促進美國國內電動車生產。早前宣布勝選的拜登也承諾為汽車行業提供更多税務優惠措施，包括購買電動車的新補貼，大幅擴大充電站覆蓋範圍。

拜登在11月16日表示：「通過加大聯邦政府向清潔能源的投資，建設55萬個充電站以及在美國本土創造逾100萬個優質就業職位，我們就可以擁有一個電動車市場。」

相關文章︰【Tesla】大行對Tesla看法分化　大摩最牛看540美元、瑞信看淡予400美元　這是為何？

【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢

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編輯︰侯景成

美股 優步（Uber，美：Uber） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 拜登 電動車 交通 銷售 補貼 Uber Tesla

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