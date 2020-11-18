【美股焦點】拼多多配股規模增至2870萬ADS　另發17.5億美元可換股票據　股價跌0.7%

▲ 拼多多股擬擴大配股規模。

拼多多（美︰PDD）公布，將增發ADS規模由原先計劃的2200萬單位ADS，提升至2870萬單位ADS。另外，拼多多亦擬發行本金為17.5億美元的可換股債，於2025年到期，債人亦可在30日內增購債，最多額認購2.5億美元本金的債可換股票據。票據的初始轉換價190.63美元，大約溢價52.5%。

票據將為拼多多的優先無抵押債務，且不會產生定期利息。拼多多將在其唯一選擇時支付特別利息（如有），作為與公司某些未能履行其報告義務有關的唯一補救措施。這些票據將於2025年12月1日到期，除非按照其他條款在該日期之前的進行回購，贖回或轉換。

在2023年12月6日，如果ADS的市價升至是轉換價的130％，則公司可以選擇贖回全部或部分票據的現金。

拼多多股價現跌0.73%，報131.2美元。

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編輯︰侯景成