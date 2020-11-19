【汽車下鄉】內地實施新一輪汽車下鄉　東風飈8%永達廣汽漲逾半成

▲ 李克強谷汽車消費，實施新一輪汽車下鄉。

汽車股及新能源汽車再有板塊炒作利好消息。根據央視新聞，中國總理李克強昨（18日）召開國務院常務會議，部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力，確定適應消費升級需求支持「互聯網+旅遊」發展的措施。會議指，將會鼓勵各地增加發牌數目，並開展新一輪汽車下鄉及以舊換新。汽車下鄉消息公布後，部分汽車股炒上，東風 （00489） 破頂，盤中高見9.2元，現飈6.9%，報8.87元；廣汽 （02238） 現升逾半成，報8.5元；永達汽車 （03669） 現升5.8%，報11.68元。但吉利 （00175） 回吐0.9%，最新報22.35元。

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會議指出，要進一步促銷費，要 擴大汽車消費，鼓勵各地增加號牌指標投放。 開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。

全國乘用車聯合會秘書長崔東樹認為，新一輪汽車下鄉政策將有助提升自主品牌、合資品牌汽車以及輕卡、微卡的銷售。

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編輯：陳華