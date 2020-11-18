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【騰訊投資】騰訊傳領投美國教育初創Udemy 估值超過230億

股市 22:35 2020/11/18

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騰訊傳領投美國教育初創Udemy最新一輪融資。

騰訊 （00700） 據報領投美國教育初創Udemy最新一輪融資，該輪融資對Udemy的估值超過30億美元（約230億港元）。彭博社報道，Udemy向投資者表示，公司將在明年尋求IPO。

Udemy剛在周三宣布籌得5000萬美元（約3.88億港元），公司的估值達到32.5億美元（約252億港元），Learn Capital為該輪融資的投資者之一，但Udemy沒有披露騰訊是否參與該輪融資。Udemy據悉正尋求額外融資1億美元（約7.75億港元）。

美國早前宣布對騰訊旗下WeChat施加禁令，其後被美國法院暫緩執行。騰訊投資美國步伐未受阻，現時騰訊在美國的投資包括遊戲廠商Epic Games、新聞聚合網站Reddit、華納音樂集團（美：WMG）、動視暴雪（美：ATVI）等。

騰訊在國內也有投資教育初創，包括猿輔導、VIPKid，兩間公司均為課外補習機構。Udemy主要在美國為成人及學生提供綫上開放課程，目前已有3500萬學生。

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編輯：陳健婷

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