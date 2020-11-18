【RCEP】中金看好7大板塊受惠協定 予13隻港股「跑贏行業」評級

日前，內地與日本﹑韓國﹑澳洲及新西蘭以及東盟十國等15個國家於15日正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership）。協定生效後，RCEP將成為全球最大貿易集團。中金發表多份報告，看好RCEP直接利好7大行業，包括汽車、家電、工程機械、紡織、航運、物流及港口。該行給予來自有關行業的38隻中港上市股票「跑贏行業」評級，當中13隻為港股。

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中金給予「跑贏行業」評級的其中10隻港股一覽：

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另外3隻市值較低的港股，包括海豐國際 (01308)、天虹紡織(02678)及海天國際 (01882)，亦獲中金給予「跑贏行業」評級。

中金認為，RCEP為內地家電未來3至5年，提供重要的海外投資機會，並有助加快製造業復甦，利好汽車及工業機械等。而大型自由貿易區的形成，出口日韓等國關稅成本有望降低，有助內地紡織產業鏈在區內鞏固優勢。RCEP有望提振出口活動下，亦利好航運，港口及物流行業。

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