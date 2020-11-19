【樓市現象】港樓究竟有幾強? 辣招推出十周年 樓價累升近一倍

本港樓市自2004年中央開放自由行開始拾級而上，為壓抑樓價上升過急，港府於2010年11月起實施額外印花稅（SSD），上述辣招推出至今即將屆滿十周年，樓價走勢究竟如何?

美聯物業指，過去十年間，港麼除推出SSD外，也有推出SSD加強版，BSD及DSD(其後已劃一為15%新住宅從價印花稅)亦相繼登場，加上多次推出收緊按揭

措施，令二手住宅交投顯著下跌。反觀樓價卻反覆向上，十年間「美聯樓價指數」則累升近一倍，並推高二手註冊金額上升，走勢與宗數背馳。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，自2010年12月至本年迄今(截至11月17日)的近十年間，二手住宅註冊宗數共錄497,870宗，與前十年(2000年12月至2010年11月)的795,762宗相比，大幅下跌約37.4%。

反觀，過去十年間(截至今年11月17日)二手住宅註冊金額共錄約29,442億元，與前十年(2000年12月至2010年11月)約21,134億元相比，卻大幅上升約39.3%，與宗數明顯背馳。

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劉嘉輝續稱，過去十年二手住宅註冊「量跌額升」，主要是期間樓價反覆向上。以「美聯樓價指數」計算，最新報163.44點，比起未推出SSD前的2010年10月82.89點，十年間累積上升約97.2%。

隨著樓價上升，過去十年間逾千萬元二手交投勁升逾9成。據資料顯示，近十年(截至今年11月17日)逾1,000萬元二手住宅註冊量共錄45,946宗，比起前十年的23,654宗大幅上升約94.2%。正因如此，即使近十年來二手住宅宗數大跌，但主要集中中細價物業，反而因樓價反覆向上，令中上價物業交投上升，並帶動期間二手註冊金額不跌反升。

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記者：陳詠妍



