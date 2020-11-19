  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (四) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】港樓究竟有幾強? 辣招推出十周年 樓價累升近一倍

股樓投資 09:30 2020/11/19

分享：

本港樓市自2004年中央開放自由行開始拾級而上，為壓抑樓價上升過急，港府於2010年11月起實施額外印花稅（SSD），上述辣招推出至今即將屆滿十周年，樓價走勢究竟如何?

美聯物業指，過去十年間，港麼除推出SSD外，也有推出SSD加強版，BSD及DSD(其後已劃一為15%新住宅從價印花稅)亦相繼登場，加上多次推出收緊按揭

措施，令二手住宅交投顯著下跌。反觀樓價卻反覆向上，十年間「美聯樓價指數」則累升近一倍，並推高二手註冊金額上升，走勢與宗數背馳。

 

 

【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房，詳情按【下一頁

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，自2010年12月至本年迄今(截至11月17日)的近十年間，二手住宅註冊宗數共錄497,870宗，與前十年(2000年12月至2010年11月)的795,762宗相比，大幅下跌約37.4%。

反觀，過去十年間(截至今年11月17日)二手住宅註冊金額共錄約29,442億元，與前十年(2000年12月至2010年11月)約21,134億元相比，卻大幅上升約39.3%，與宗數明顯背馳。

【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵，詳情按【下一頁

劉嘉輝續稱，過去十年二手住宅註冊「量跌額升」，主要是期間樓價反覆向上。以「美聯樓價指數」計算，最新報163.44點，比起未推出SSD前的2010年10月82.89點，十年間累積上升約97.2%。

隨著樓價上升，過去十年間逾千萬元二手交投勁升逾9成。據資料顯示，近十年(截至今年11月17日)逾1,000萬元二手住宅註冊量共錄45,946宗，比起前十年的23,654宗大幅上升約94.2%。正因如此，即使近十年來二手住宅宗數大跌，但主要集中中細價物業，反而因樓價反覆向上，令中上價物業交投上升，並帶動期間二手註冊金額不跌反升。

【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車，詳情按【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍


 

土地註冊處 自由行 樓價 DSD BSD 額外印花稅 印花稅

上一篇文章

【樓市熱話】公務員輪候公屋要等36年　網民：一人單位退休都未排到

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】定時跑步認識更多朋友 老而彌堅跑手何其多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！