【示範單位】新地南昌站匯璽III　逾1500呎大宅有幾吸引？

新地（00016）旗下南昌站上蓋項目「匯璽III」再有新部署，發展商開放新的示範單位。新地副董事總經理雷霆說，項目剛完成交樓程序，至今仍有217伙未推售，預計短期內推售。他續說，今年新盤市場受社會事件及疫情影響，但已見緩和，若看集團旗下「Wetland Seasons Park」項目，以及其他發展商新盤，銷情其實不俗，可見住屋剛性需求強勁，加上按揭利率長期低企，相信增加市民入市的信心，又預料明年樓價與成交量均會上升。

今次開放的示範單位以第8座38樓A室為藍本，為四房（雙套房）另設工作間連洗手間間隔 ，實用面積1,513平方呎，包含一個51平方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3.325米。單位以一系列明暗變化的金棕色為主要色調，配以金屬藝術裝飾和雲石家具。

客飯廳採用長形開則，間隔四正實用，可輕易劃分客廳區及飯廳區。此外，客飯廳相連露台，加強單位採光，且有助通風。值得留意的是，露台面積達51平方呎，即使放置椅子及小茶几後，仍有足夠空間。

廚房空間寬敞，配備歐洲品牌廚櫃組合，廚房原則設有工作間連洗手間，設計師打通廚房及工作間，作小酒窖之用，且於兩旁牆身使用鏡面設計，加強空間感。睡房分布客飯廳左右兩側，全是橫排式設計，景觀一致，而且間隔方正實用。單位原則為四房雙套設計，設計師打通主人套房及另一間房間，增加主人房面積，且設為衣帽間。

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