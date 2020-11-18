  • 24°C
香港時間 : 20201118日 (三) 22:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【示範單位】新地南昌站匯璽III　逾1500呎大宅有幾吸引？

股樓投資 21:01 2020/11/18

分享：

新地（00016）旗下南昌站上蓋項目「匯璽III」再有新部署，發展商開放新的示範單位。新地副董事總經理雷霆說，項目剛完成交樓程序，至今仍有217伙未推售，預計短期內推售。他續說，今年新盤市場受社會事件及疫情影響，但已見緩和，若看集團旗下「Wetland Seasons Park」項目，以及其他發展商新盤，銷情其實不俗，可見住屋剛性需求強勁，加上按揭利率長期低企，相信增加市民入市的信心，又預料明年樓價與成交量均會上升。

今次開放的示範單位以第8座38樓A室為藍本，為四房（雙套房）另設工作間連洗手間間隔 ，實用面積1,513平方呎，包含一個51平方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3.325米。單位以一系列明暗變化的金棕色為主要色調，配以金屬藝術裝飾和雲石家具。

客飯廳採用長形開則，間隔四正實用，可輕易劃分客廳區及飯廳區。此外，客飯廳相連露台，加強單位採光，且有助通風。值得留意的是，露台面積達51平方呎，即使放置椅子及小茶几後，仍有足夠空間。  

廚房空間寬敞，配備歐洲品牌廚櫃組合，廚房原則設有工作間連洗手間，設計師打通廚房及工作間，作小酒窖之用，且於兩旁牆身使用鏡面設計，加強空間感。睡房分布客飯廳左右兩側，全是橫排式設計，景觀一致，而且間隔方正實用。單位原則為四房雙套設計，設計師打通主人套房及另一間房間，增加主人房面積，且設為衣帽間。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

新地 匯璽III

下一篇文章

【新冠疫苗】輝瑞：疫苗最終測試有效性達95%　近日有望申請FDA授權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車