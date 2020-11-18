  • 23°C
香港時間 : 20201119日 (四) 01:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【 iBond 2020】投資者103元高追iBond 保底息2厘無懼長揸

Hot Talk 23:55 2020/11/18

分享：

有投資者以103元高追iBond，今日終於見家鄉，但暫仍惜售，料債價可升至104元。

有投資者以103元於本周一（11月16日）在暗盤市場高追iBond （04239） ，今天（18日）債價終於見家鄉，在港交所 （00388） 收報103.05元，更創掛牌以來新高。不過，捧場客未擬急於沽出平手離場，反而暫時持有，料新債經歷首輪沽貨潮後，將來可挑戰104元高位，而且以官債兩厘的「墊底息」計，實屬攻守兼備。

至於銀行場外交易（OTC）的第3天報價，仍穩守約103元，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價，以供參考，今天的價格介乎102.75元至103元。而昨天則為102.5至103.5元；首日開售（即11月16日）的普遍價格介乎103至104元。

致富證券董事暨證券部主管郭家安抽中3手（每手1萬元），本周一更約於103元再加注，打算當債價挑戰104元或以上，打算伺機套現，短炒賺差價，再投資其它股票以便賺盡機會成本。即使官價掛牌兩天最高只是103.25元，仍未達其心水價位，惟以iBond兩厘的「包底息」，深感不妨改作長綫持有，變相當佛系投資的收息工具，冀收進可攻退可守之效。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020    

相關文章：【iBond 2020】iBond首掛收報102.75元升2.75%　差過券商暗盤 一手仍賺275元（第二版）

【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
2020/11/16
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨　券商暗盤定首日掛牌最高價？
2020/11/16
【iBond 2020】iBond投資者短綫沽貨　券商暗盤定首日掛牌最高價？
【iBond 2020】通縮料無礙iBond表現　新股女王鍾絳虹擬長揸4手iBond收息
2020/11/13
【iBond 2020】通縮料無礙iBond表現　新股女王鍾絳虹擬長揸4手iBond收息
【iBond 2020】券商料iBond首掛可升5%　獲中4手幸運兒有望速賺2000元
2020/11/12
【iBond 2020】券商料iBond首掛可升5%　獲中4手幸運兒有望速賺2000元
【iBond 2020】iBond孖展息近8厘 投資者記緊周五找清餘款免罰息
2020/11/11
【iBond 2020】iBond孖展息近8厘 投資者記緊周五找清餘款免罰息
債券 香港交易及結算所有限公司 iBond

上一篇文章

【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權　股價升逾2%

下一篇文章

【Tesla股價】Tesla夥多家企業組ZETA協會　倡美國2030年全面取替燃油車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond午後升穿103元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【開市9點半】美擬引發監管風暴累中概股跌　阿里巴巴張勇：今年雙11是新起點
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
【新股IPO】京東健康最快下周三招股料集資約312億元　下月初掛牌
石Sir午市閒談 - 未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
未來三個月的揀股策略 中通服、中海外、中移動、神華、小米及重汽最新部署（立即觀看）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期升12點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股偏軟　中概股下跌　恒指夜期升12點（不斷更新）