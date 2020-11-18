【 iBond 2020】投資者103元高追iBond 保底息2厘無懼長揸

▲ 有投資者以103元高追iBond，今日終於見家鄉，但暫仍惜售，料債價可升至104元。

有投資者以103元於本周一（11月16日）在暗盤市場高追iBond （04239） ，今天（18日）債價終於見家鄉，在港交所 （00388） 收報103.05元，更創掛牌以來新高。不過，捧場客未擬急於沽出平手離場，反而暫時持有，料新債經歷首輪沽貨潮後，將來可挑戰104元高位，而且以官債兩厘的「墊底息」計，實屬攻守兼備。

至於銀行場外交易（OTC）的第3天報價，仍穩守約103元，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價，以供參考，今天的價格介乎102.75元至103元。而昨天則為102.5至103.5元；首日開售（即11月16日）的普遍價格介乎103至104元。

致富證券董事暨證券部主管郭家安抽中3手（每手1萬元），本周一更約於103元再加注，打算當債價挑戰104元或以上，打算伺機套現，短炒賺差價，再投資其它股票以便賺盡機會成本。即使官價掛牌兩天最高只是103.25元，仍未達其心水價位，惟以iBond兩厘的「包底息」，深感不妨改作長綫持有，變相當佛系投資的收息工具，冀收進可攻退可守之效。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪