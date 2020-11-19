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【慳錢有方】戶戶送11月23至29日　指定餐廳餅店全日餐牌半價

商業 08:00 2020/11/19

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戶戶送於11月23日至29日，推出多項蛋糕優惠，包括指定餐廳及餅店全日餐牌半價。（戶戶送提供圖片）

11月26日是蛋糕日，戶戶送於11月23日至29日，推出多項蛋糕優惠，包括指定餐廳及餅店全日餐牌半價，並公布甜品外賣的數據資料。

【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元

【飲食優惠】戶戶送多間餐廳推全日餐牌半價　616火鍋意粉屋都有

咖啡店Cupping Room Coffee Roasters、餐廳DOUBLESHOT、餅店La Vina Bakery均有全日餐牌半價優惠。其他指定餐廳亦可享特定菜式半價優惠，包括Twinkle Baker Decor買滿100元可以半價享港式奶茶扮清糕、凍檸茶扮清糕、奶醬多扮清糕；La Vina Bakery特定蛋糕買滿150元享全單半價。

此外，戶戶送公布甜品外賣數據，在戶戶送的平台上，最多餅店集中在尖沙咀一帶，其次是中環、旺角、銅鑼灣及東區，都是香港主要的商業區。最多人訂購甜食的地區，依次是中環、灣仔、尖沙咀、東區和九龍塘；而顧客最喜歡在週末享用甜點，依次分別是星期六、星期日和星期五。

【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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